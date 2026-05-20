Что не могут забрать за долги: перечень вещей, которые защищает закон

Какое имущество не отбирают за долги

За долги у Украины могут забирать имущество. Нередко случается так, что забирают и единственные квартиры. Но для этого нужно иметь не менее 400 тысяч гривен долга. Забирать имущество могут и за более мелкие долги. Что у вас могут отобрать?

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какое имущество не могут отобрать за долги у украинцев.

Какое имущество не могут отобрать за долги: полный перечень

В рамках исполнительного производства против человека, задолжавшего средства, государство имеет право на изъятие имущества. Изымать можно не все.

Во время исполнительного производства человеку гарантируют соблюдение его прав, однако заберут вещи, необходимые для погашения долга.

По закону Украины есть вещи, которые не могут быть изъяты у граждан для погашения долгов. К списку вещей, которые отобрать не могут, относятся:

предметы первой потребности (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);

необходимые медицинские средства и лекарства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты и вода (или деньги на покупку продуктов);

имущество для работы, если оно является единственным источником дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления;

некоторые виды сельскохозяйственного имущества;

государственные награды и памятные знаки отличия.

Такой перечень гарантирует, что даже в условиях конфискации имущества за долги у человека будет базовый набор для жизни и возможности работать.

Во время действия военного положения есть дополнительные правила, которые смягчают условия для украинцев с долгами. В частности, долги не могут взиматься с пенсии и стипендии (исключение — алименты, взыскание за увечья или смерть в результате уголовного правонарушения, граждане РФ).

Также должники могут пользоваться деньгами со счетов, на которые наложен арест, но не более двух минимальных зарплат в месяц.

Если долг небольшой, взыскания на единственное жилье должника и земельный участок не производятся. Продолжает действие мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов. В районах боевых действий и на временно оккупированных территориях запрещено принудительное исполнение решений.

Следует отметить, что эти правила действуют только на период военного положения.

Изъятие квартиры за долги в Украине: последние новости

Напомним, из-за ухудшения экономического положения и роста цен украинцы часто опасаются потерять единственное жилье из-за долгов. В Минюсте отмечают, что закон защищает граждан: исполнители не имеют права изымать предметы первой потребности (одежда, лекарства, продукты, минимум мебели, топливо), а также единственное жилье при относительно небольших суммах задолженности.

Во время военного положения порог для конфискации единственного жилья должника увеличен с 20 до 50 минимальных заработных плат (на 2026 год это 432 350 грн).

Также действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным потребительским кредитам, а для военнослужащих взыскание на жилье останавливается на время действия военного положения и на год после его окончания.

Особая защита предназначена для жителей временно оккупированных территорий и районов боевых действий. Там принудительное исполнение решений запрещено в целом.

В то же время в Украине поддержали законопроект №14005, вводящий масштабную цифровую модель взыскания долгов. Новая система предусматривает тотальную автоматизацию: как только решение суда вступает в силу, алгоритм мгновенно сканирует реестры имущества и базы банков.

Нахождение в реестре должников автоматически блокирует любые нотариальные соглашения с имуществом, а исполнитель получает право взимать средства даже с лиц, являющихся должниками самого должника. Позитивной стороной реформы является быстрое автоматическое снятие арестов на следующий день после погашения долга без бюрократии.

Но есть и минусы — из-за мгновенной блокировки абсолютно всех счетов даже из-за мелкого долга человек может оказаться в финансовом вакууме.

Закон четко определяет строгий порядок действий для исполнителей: сначала изымаются наличные деньги и деньги на счетах, и только потом — имущество. Граждан защитят от потери жилья. Изъятие единого жилья является крайней мерой и запрещено, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных заработных плат.

