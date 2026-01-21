- Дата публикации
Что необходимо для зачисления стажа работы за рубежом для получения пенсии - юрист рассказывает
Стаж работы за рубежом может помочь получить право на пенсию в Украине, однако есть определенные условия.
Украинцам, которые находятся за границей и там работают, могут засчитать стаж работы для получения пенсии в Украине, однако это возможно лишь при наличии международных соглашений и подтверждающих документов.
Об этом рассказал юрист Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Стаж работы за пределами Украины могут включить в страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту, если это разрешено украинским законодательством или международными соглашениями, одобренными Верховной Радой.
«Периоды трудовой деятельности за пределами Украины засчитываются в страховой стаж, если это прямо предусмотрено Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ или международными договорами Украины», — рассказал он.
Украина имеет соглашения о социальном страховании с Польшей, Чехией, Словакией, Португалией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Молдовой, Венгрией, Румынией, Грузией и другими государствами.
Особенности учета иностранного стажа для украинской пенсии
Для того, чтобы годы труда за границей были официально засчитаны в Украине, необходимо пройти процедуру верификации трудовой деятельности через территориальные подразделения Пенсионного фонда (ПФУ).
Необходимый пакет документов
Заявитель должен подтвердить свой зарубежный стаж с помощью официальных бумаг: справок, выписок из реестров или других сертифицированных документов, выданных компетентными органами иностранного государства.
Важные требования к документации
Легализация: Все иностранные выписки должны быть надлежащим образом легализованы или заверены штампом апостиль (если страна подписала соответствующую международную конвенцию).
Процедура подачи: Бумаги прилагаются к общему пакету документов при оформлении пенсионных выплат.
Помощь ПФУ: Если гражданин не имеет возможности получить подтверждение самостоятельно, ПФУ может инициировать официальный запрос в иностранные структуры через МИД Украины.
Увеличится ли выплата благодаря заграничному стажу
Существует распространенное заблуждение, что работа за границей прямо повышает сумму ежемесячных выплат. На самом деле ситуация следующая:
Право на пенсию: Иностранный опыт помогает накопить необходимое количество лет (квалификационный период) для получения статуса пенсионера.
Размер начислений: Как отмечает юрист Евгений Булименко, зарубежные годы работы обычно не учитываются при исчислении денежного размера пенсии, если это прямо не указано в отдельных межгосударственных соглашениях. Стаж просто «плюсуется» к общему показателю, но не влияет на формулу расчета суммы.
Специальные условия с Польшей и другими странами
Украина имеет особые договоренности с отдельными государствами, в частности с Польшей (Соглашение от 2012 года).
Ключевые преимущества для тех, кто работал в Польше
Взаимное признание: Обе страны обязались учитывать страховые периоды друг друга.
Принцип суммирования: Если стажа в Украине и Польше все равно мало, можно добавить стаж из третьей страны, при условии, что она также имеет соответствующие договоры с обоими государствами.
