Что нужно сделать до 1 ноября, чтобы не потерять пенсию

Некоторые украинцы могут потерять пенсию

Реклама

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную Украине территорию, смогут получать пенсии только при условии, что выполнят одно важное действие.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Требование пройти идентификацию необходимо для того, чтобы государство точно знало, что выплаты поступают законным получателям.

Реклама

Необходимость в идентификации касается двух категорий граждан, для которых предусмотрены разные конечные сроки для соответствующей процедуры.

Согласно правилам, до 1 ноября 2025 года обновить данные должны получатели государственных социальных выплат, которые до начала полномасштабной войны были зарегистрированы на оккупированных территориях, или, где велись боевые действия, и не обращались после 24 февраля 2022 для продолжения выплат.

Речь идет о:

лиц с инвалидностью

детей с инвалидностью

лиц, достигших 60-летия, однако не имеющих права на пенсию (получают соцпенсии)

Ранее сообщалось, что в Украине в 2026 году вырастут пенсии. Больше получат пенсионеры со стажем и те, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате.