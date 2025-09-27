Что нужно сделать украинцам, чтобы не потерять пенсию: подробности

Деньги / © Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напоминает: исчисление стажа после 1 января 2004 года происходит автоматически по данным реестра застрахованных лиц. Электронная трудовая книжка уже содержит все сведения о принятии, переводе и увольнении после этой даты.

Об этом говорится в разъяснении ПФУ.

Однако до 2004 года информация существовала только в бумажных трудовых книжках. Чтобы избежать проблем с начислением пенсии и подтверждением права на нее, сведения из бумажных носителей должны быть оцифрованы.

Как подать сканкопии трудовой книжки

Перенести сканированные копии бумажной трудовой книжки на вебпортал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) могут как работодатели, так и работники

Работодатели подают документы через личный кабинет страхователя.

Работники могут сделать это самостоятельно через личный кабинет застрахованного.

Важно: если по тем или иным причинам сканкопия не будет подана на оцифровку в определенный срок (до июня 2026 года), это не приведет к потере приобретенного страхового стажа. Однако, в некоторых случаях это может отсрочить выход на пенсию (в 63 или 65 лет) или, что хуже, повлечь утрату права получить пенсию по возрасту.

Как узнать, оцифрована ли трудовая

Каждому украинцу стоит уже сейчас проверить, отражается ли его стаж, приобретенный до 2004 года, в электронном реестре.

Зарегистрируйтесь на портале Пенсионного фонда: portal.pfu.gov.ua. Для регистрации используйте КЭП (квалифицированную электронную подпись), которую можно получить на сайте своего банка, или пройдите регистрацию с помощью приложения Действие. После авторизации в своем кабинете вы сможете проверить, какой стаж вам уже засчитан на портале ПФУ. Если стажа до 2004 года нет или есть неполные данные, немедленно приступайте к процессу оцифровки.

