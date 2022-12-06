Что означает для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть: мнение экспертов

Ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов открывает новый фронт для западных стран, стремящихся истощить ресурсы Кремля для ведения войны в Украине. Также это ограничение создает новую неопределенность на глобальных энергетических рынках.

Об этом пишет издание CBSNews.

Ограничение, которое вступило в силу в понедельник после сессии переговоров между странами «Группы семи», Австралией и Европейским Союзом, имеет целью ограничить доходы России по продаже нефти и ослабить способность Москвы финансировать свою армию. Также это еще один способ оказать давление на президента России Владимира Путина.

Несмотря на то, что цена на нефть была стабильной в понедельник, такие меры осложняют и без того нестабильную ситуацию, вызывая опасения, что эмбарго может привести к повышению цен на энергоносители из-за сокращения мировых поставок нефти. Что следует знать об ограничении цены на российскую нефть, эмбарго ЕС и то, что эти события могут означать для потребителей в США и мировой экономике.

Зачем ограничивать российскую нефть?

Цель ограничения цены двойная: снизить доходы России от экспорта нефти за границу и при этом поддерживать поток российского сырья на мировой рынок.

Ранее ЕС и Великобритания выступали с идеей запрета на страхование любых поставок российской нефти, но выражали обеспокоенность, что изъятие такого количества нефти с рынков приведет к резкому росту цен.

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«Существует неотъемлемое противоречие между первым – значимым сокращением доходов России от экспорта и вторым – избеганием физического дефицита на мировом рынке нефти. Политики ЕС и G7 помнят о текущем инфляционном давлении и возникающих из-за этого политических кризисах», – считает аналитик Реймонд Джеймс.

На кого влияет ограничение цены?

США прекратили импорт российской нефти весной 2022 года, а в понедельник вступило в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Ограничение направлено на посторонние страны, все еще импортирующие российскую нефть.

"Китай, Индия и Турция выделяются как основные импортеры нефти, которые не вводили собственных санкций против России, поэтому ограничение цены имеет для них самое непосредственное значение", — отметил Реймонд Джеймс.

Россия, второй в мире производитель нефти, уже перенаправила большую часть своих поставок в Индию, Китай и другие азиатские страны по сниженным ценам после того, как западные клиенты начали отказываться от российского сырья еще до введения запрета ЕС.

Как работает ограничение цены?

Страховые компании и другие фирмы, необходимые для транспортировки нефти, могут иметь дело с российской сырой нефтью только при условии, что цена за один баррель составит 60 долларов или ниже. Большинство мировых страховых компаний расположены в ЕС или Великобритании, поэтому от них будет многое зависеть, как будет выполняться ограничение.

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В Министерстве финансов США заявили, что действие ценового лимита зависит от жизненно важного элемента мировой торговли нефтью: индустрии морских услуг, включающей страхование, финансирование торговли и другие ключевые услуги, поддерживающие комплексную транспортировку нефти по всему миру. Почти все порты и основные каналы поставок требуют, чтобы суда имели соответствующее страхование, причем около 90% рынка контролируется находящимися в G7 компаниями.

Хотя Россия может попытаться обойти ограничения, используя разные ресурсы доставки и страхования, ограничение делает это «дороже, трудоемким и громоздким», заявила Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований в Берлине.

«Эта игра в кошки-мышки всегда присуща санкционным механизмам», – сказала она.

Как отреагировала Россия?

Россия отклонила ограничение цены, а спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимо проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение о конкретном ответе, сообщает.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что страна прекратит поставки нефти поддерживающим ограничения странам. Он назвал действия Запада "политически мотивированными антирыночными решениями, ставящими под угрозу стабильность нефтяного рынка".

ЕС готовит ответные меры, если Россия прекратит весь импорт сырой нефти на континент. Хотя с понедельника ЕС больше не импортирует российскую нефть танкерами, туда по-прежнему поступает сырье по трубопроводам.

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«Зачем для России отправлять нефть в страны-участницы санкций? Это риск, который берет на себя Европа», — сказал Патрик ДеХаан, энергетический аналитик GasBuddy, отметив, что первые последствия могут ощущаться через недели или месяцы.

ДеХаан отметил, что многое будет зависеть от других факторов, в том числе от того, насколько будет холодная зима, насколько замедлится мировая экономика, что приведет к снижению спроса на нефть и оживится ли рост экономики в Китае.

Если Россия перекроет нефть в Европу, это может быть компенсировано сокращением стратегических запасов под эгидой Международного энергетического агентства, — заявили в холдинге JPMorgan Chase. «Эти запасы, очевидно, не бесконечны, но даже учитывая сокращение в прошлом году, крупнейшие экономики мира готовы отреагировать на нефтяной шок».

Между тем другие страны, импортирующие российскую нефть судами — Китай, Индия и Турция — вероятно смогут обойти это ограничение, считают аналитики.

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На прошлой неделе Индия заявила, что продолжит покупку российской нефти без использования западных финансовых или страховых услуг. Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Индия будет «рада» сделать это, в том числе, если цена на нефть будет выше ограничения.

СМИ сообщают, что Россия собирает собственный флот танкеров во избежание ограничений Запада. Нефть можно было перекачивать с одного корабля на другой и смешивать с нефтью подобного качества, чтобы скрыть ее происхождение.

Какое влияние имеют разные уровни ограничения цены?

Лимит в 60 долларов был компромиссом между странами-членами ЕС, которые хотели избежать резких скачков цен на мировых рынках нефти и другими, включая Польшу и страны Балтии, желавшие снижения лимита, чтобы финансово наказать Россию.

Сейчас российская нефть продается чуть ниже 60 долларов за баррель, то есть ограничение не повлияет на финансы России. Это "почти останется незамеченным", сказала Симоне Тальяпьетра, эксперт по энергетической политике Брюгельского аналитического центра в Брюсселе. Однако если цена на нефть резко возрастет, ограничение может серьезно повлиять на российскую экономику.

ЕС также оставил пространство для корректировки ограничения вместе с мировой ценой на нефть.

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По оценкам аналитиков, России нужно продавать нефть примерно по 30 долларов за баррель, чтобы покрыть затраты на производство.

Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов в Вашингтоне, на прошлой неделе написал в Twitter, что лимит в 30 долларов «начнет в России финансовый кризис, которого он заслуживает».

Что будет дальше?

Наибольшее влияние эмбарго ЕС может оказать не на этой неделе, а 5 февраля, когда вступит в силу дополнительное запрещение Европы на продукты переработки, изготовленные из российской нефти, включая дизельное топливо.

По данным JPMorgan Chase, Европа все еще импортирует около 1,3 миллиона баррелей российских нефтепродуктов в день, половина из которых – дизельное топливо. В Европе все еще есть много автомобилей, работающих на дизельном топливе, а также топливо используется для грузового транспорта для доставки широкого ассортимента товаров потребителям и для работы сельскохозяйственной техники. Эти более высокие затраты, вероятно, распространятся на всю экономику.

Аналитики Commerzbank говорят, что эмбарго ЕС и ограничения вместе могут привести к «заметному усилению ситуации на рынке нефти в начале 2023 года» и ожидают, что цена на международную эталонную марку Brent в ближайшие недели снова поднимется до 95 долларов за баррель. ОПЕК на своем заседании в эти выходные заявил, что не будет увеличивать предложение в ответ на шаги ЕС.

Напомним, ранее информировали, что нефтяные танкеры 5 декабря образовали очередь у побережья Турции в первый день ограничения цен на российскую нефть на Западе.

Также мы ранее сообщали, что Совет ЕС ввел ограничение цен на российскую сырую нефть. Лимит установлен на уровне 60 долларов США за баррель. Цена может корректироваться в будущем, чтобы реагировать на развитие рынка.

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