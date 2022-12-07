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Что с долларом и евро: курс валют на 7 декабря в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Что с долларом и евро: курс валют на 7 декабря в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,30 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 7 декабря, остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл., по отношению к евро курс гривни укрепился на 5 копеек – до 41,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.

Днем ранее, 6 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составил 40,30 грн/долл., евро стоил 41,90 грн/евро.

Следует отметить, что фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. и по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года на этом уровне и останется. По словам Гетманцева, на данный момент нет никаких оснований для удешевления гривны.

В то же время в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

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Дата публикации
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351
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