Что с долларом и евро после выходных: курс валют на 28 ноября в обменниках и "ПриватБанке"

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 28 ноября, укрепился на 5 копеек – до 40,35 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также укрепился на 5 копеек – до 41,25 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 40,50 грн/евро.

В то же время в "ПриватБанке" курс доллара в понедельник остался на уровне предыдущего показателя – 39,90 грн за доллар., курс евро к гривне также не изменился и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.

Напомним, что Нацбанк 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько выразила мнение, что в декабре в Украине может возникнуть дефицит наличных денег. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно.

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