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Что с гривной после выходных: курс валют на 8 августа в обменниках

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Что с гривной после выходных: курс валют на 8 августа в обменниках

Фото: УНИАН

В понедельник гривна по отношению к доллару укрепилась.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 8 августа укрепился на 2 копейки – до 39,68 грн/долл., по отношению к евро гривна ослабла на 15 копеек – до 40,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,60 грн/долл., евро – 39,00 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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