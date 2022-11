Что такое Черная пятница: отвечаем на популярные вопросы

Что это вообще такое?

Каждый год Чёрная пятница следует сразу же за американским Днем благодарения, который празднуют в четвёртый ноябрьский четверг. В этот день торговые сети предлагают огромные скидки, стартующие обычно с 30% и достигающие максимума в 90%. Акция распространяется на всевозможные товары и услуги, к ней присоединяются и магазины, и даже банковские учреждения. Ценопад настолько приятный, что выстраиваются целые очереди из шопоголиков и желающих сэкономить, а сайты в интернете порой не выдерживают нагрузки. Активнейшее буйство покупателей и выгодные покупки в рамках Black Friday – сегодня уже традиция, но так было не всегда.

С чего все начиналось?

Точную дату, когда была придумана BF, не знает никто. Подобным образом обстоят дела и с историей возникновения, зато родина определена совершенно точно – Америка. По одной из версий, Черную пятницу связывают с обвалом золотого рынка, имевшего место в далеком 1869 году. Другая гласит, будто ей предшествовала разразившая в 1929 году Великая Депрессия. Есть еще третья, более простая и весьма занятная легенда. Якобы скромный парнишка Фрэнк Вулворт в Пенсильвании решил распродать сезонную мелочевку в маленькой лавке. Он выставил табличку «все по пять центов» и тем самым устроил первый сейл в США, который удался на славу (продажи до вечера выросли в 6 раз). Коммерческий успех вдохновил предпринимателей, смекнувших о возможности существенной прибыли перед Рождеством, и на прилавках запестрили очень привлекательные ценники.

Откуда взялось название?

Конечно же, поначалу о таинственном термине не было и речи. Скидочное направление успешно развивалось, по рынкам ходили довольные американцы, а продавцы только и считали прибыль. Но вот однажды в Филадельфии из-за наплыва покупателей зачастили жуткие пробки в центре города. А вместе с ними – аварии и жертвы, потому что автомобилисты и прохожие торопились успеть в универмаги. Насмотревшись на ажиотаж с плачевными последствиями, местные полицейские нарекли тот день черным и на какое-то время за ним закрепился негативный оттенок. Впрочем, встречается противоположная трактовка – без отрицательного подтекста. Она касается соответствующей идиомы in the black (в противовес in the red означает «положительный баланс»), подразумевающей «выход в плюс» без убытков и задолженностей.

Какая связь между Черной пятницей и скидками?

Каноническое выражение постепенно прижилось, обрело позитивный смысл и в современных реалиях стало синонимом праздничной мегараспродажи. Все благодаря предприимчивым тогдашним лавочникам. Они придумали с помощью пиара превратить ЧП в нечто крутое и для этого массово заказывали рекламные кампании. Удачному примеру впоследствии последовала Национальная ассоциация розничных торговцев в Штатах и принялась устраивать настоящий праздник для любителей шопинга. Залежавшиеся вещицы сбывали за небольшую стоимость, что приносило выгоду обеим сторонам и получило повсеместное распространение.

С годами хитрые маркетологи растащили фишку по своим странам, и она приобрела глобальные масштабы. Нынешняя суть Черной пятницы прежняя – завоевать клиента. Только результат достигается максимальной подготовленностью и ответственностью при подходе к процессу, прозрачностью, щедростью предложений и широчайшим ассортиментом. На выбор доступны как детские игрушки, так и крупная бытовая техника, от одежды и обуви до электроники, мебели и домашнего текстиля. А после многогранной Black Friday, которая обычно длится все выходные, приходит киберпонедельник и акционное волшебство устремляется онлайн.