Что в Украине резко подорожает до Нового года и когда именно начнется пик цен

Цены на продукты в канун новогодних праздников в Украине демонстрируют неоднородную динамику: яйца и курятина — лидеры по росту, в то время как на рынке молочных продуктов происходят существенные колебания.

Об этом пишет «Фокус».

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует рост цен на продукты в декабре на 7-10% из-за предпраздничного спроса и затрат на генераторы для хранения, превышая общую инфляцию. Яйца могут достичь 80-100 грн/десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), мясо — свинина 300 грн/кг (+20 грн). После праздников цены стабилизируются или упадут, особенно на жирные молочные продукты на 30-35%.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил постепенный рост стоимости курятины (в пределах 2-6% в зависимости от вида мяса).

«За последний месяц филе выросло на 2% до 244 грн/кг, бедро на 6% до 146 грн/кг. Куриная тушка в среднем стоит 119-127 грн/кг», — отмечает эксперт.

В то же время Гопка говорит, что предложение на рынке остается достаточным, и производители не заинтересованы в искусственном разогреве. Для роста цен на курятину перед праздниками предпосылок нет.

По словам экспертов, из-за военных рисков, а также предпраздничного ажиотажа, что приводит к повышению стоимости на 7-10% определенных групп товаров, цены действительно могут увеличиться. Однако в январе постепенно снизятся. А пока хозяйкам можно подумать о приобретении продуктов длительного хранения.

К примеру, мясо для заморозки, консервы и сухие продукты можно купить уже сейчас — до 15 декабря, пока супермаркеты держат скидки. После 20 декабря мясо и деликатесы, вероятно, подорожают, но молочная продукция должна удержаться.

Ранее сообщалось, что перед Рождеством в Украине станут дешевле молочные продукты, однако это кратковременное снижение цен.