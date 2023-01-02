Что в Украине с долларом и евро после новогодних выходных: курс валют на 2 января в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 2 января, остался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл., курс евро к гривне ослаб на 10 копеек и составляет 42,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 42,00 грн/евро.

Напомним, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл.

В то же время в НБУ заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ, а также подчеркнули, что его колебания в течение года будут несущественными.

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По прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как отмечают эксперты, наличный курс в январе-феврале 2023 года, в первую очередь, будет зависеть от событий на фронте.

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