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Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 16 января

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 16 января

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,65 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 января, не изменился и составляет 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 10 копеек — до 43,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

  • доллар – 36,56 грн/доллар;
  • евро – 39,53 грн/евро.

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

  • ПриватБанк – 39,8 – 40,3 грн;
  • Сбербанк – 40,25 – 40,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
  • Райффайзен – 40,15 – 40,6 грн.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

  • "ПриватБанк" – 41,9 – 42,9;
  • "Ощадбанк" – 42,2 – 43,2;
  • "Укрэксимбанк" – 42,65 – 43,20
  • "Райффайзен" – 42,2 – 43;

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как отмечают эксперты, наличный курс в январе-феврале 2023 года будет зависеть от событий на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
1564
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