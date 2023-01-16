Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 16 января

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,65 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 января, не изменился и составляет 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 10 копеек — до 43,20 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.
Официальный курс валют НБУ:
- доллар – 36,56 грн/доллар;
- евро – 39,53 грн/евро.
Курс доллара в банках (покупка/продажа):
- ПриватБанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Сбербанк – 40,25 – 40,9 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 40,15 – 40,6 грн.
Курс евро в банках (покупка/продажа):
- "ПриватБанк" – 41,9 – 42,9;
- "Ощадбанк" – 42,2 – 43,2;
- "Укрэксимбанк" – 42,65 – 43,20
- "Райффайзен" – 42,2 – 43;
Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.
В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как отмечают эксперты, наличный курс в январе-феврале 2023 года будет зависеть от событий на фронте.
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