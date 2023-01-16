Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 16 января

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 января, не изменился и составляет 40,65 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 10 копеек — до 43,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,53 грн/евро.

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 39,8 – 40,3 грн;

Сбербанк – 40,25 – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Райффайзен – 40,15 – 40,6 грн.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

"ПриватБанк" – 41,9 – 42,9;

"Ощадбанк" – 42,2 – 43,2;

"Укрэксимбанк" – 42,65 – 43,20

"Райффайзен" – 42,2 – 43;

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

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В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как отмечают эксперты, наличный курс в январе-феврале 2023 года будет зависеть от событий на фронте.

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