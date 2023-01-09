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Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 9 января в обменниках

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
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Что в Украине с долларом и евро после выходных: курс валют на 9 января в обменниках

Фото: Associated Press

Курс гривны в столичных обменниках ослаб до 40,80 грн/долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 9 января, ослаб на 5 копеек – до 40,80 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 42,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,25 грн/долл., евро – 41,90 грн/евро.

Напомним, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля 2022 года установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. В этом году регулятор его пока не менял.

В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. Как отмечают эксперты, наличный курс в январе-феврале 2023 года будет зависеть от событий на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
539
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