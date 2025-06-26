- Дата публикации
Что входит в сервисное обслуживание СЭС и почему оно важно
Солнечная электростанция – это не «поставил и забыл». Она производит энергию каждый день, под открытым небом, в пыли, на жаре, под дождем, снегом и ветром. Работает с высоким напряжением, передает ток, балансирует нагрузку. И как любая техническая система она со временем изнашивается, может терять эффективность или давать сбои.
В интернет-магазине энергооборудования atmosfera нам объяснили, почему обслуживание – это защита ваших инвестиций.
Почему нельзя игнорировать обслуживание?
Даже небольшая проблема незаметно съедает часть генерации. Например, ослабленные клеммы на стринге. Сначала ничего страшного. Но с течением времени контакт начинает греться, сопротивление растет, часть тока теряется. Вы не слышите тресков, ничего не выбивается. Просто выработка тихо падает на 3–5%. В год это уже сотни киловатт, которые не пошли в вашу прибыль.
Или еще типичная ситуация: вентиляционная решетка инвертора забита пылью. Охлаждение ухудшается, и при пиковой нагрузке инвертор начинает работать не на полную мощность. Все выглядит "нормально", но станция производит меньше, чем может.
Именно для обнаружения таких "тихих" потерь и требуется сервис.
Что подразумевает сервисное обслуживание?
Оно обычно входит в пакет “СЭС под ключ", но может выполняться и по отдельному договору. Один раз в год (иногда — два) команда инженеров проводит проверку по четкому протоколу. Она охватывает:
Проверку фотомодулей (солнечные панели): визуальный обзор на наличие микротрещин, локальных перегревов (hot spots), потемнений или повреждений стекла. Контроль уровня загрязнения – не все они видны с земли. Например, сажа или птичий помет могут экранировать отдельные участки модуля. Проверка затенения (иногда деревья вырастают за год и закрывают солнце).
Инверторов: считывание и анализ логов – ошибки, аварийные отключения, график работы. Проверка температуры, погрузки, вентиляции, конденсаторов. Сверка фактических параметров по расчетным.
Осмотр электрических соединений: измерение сопротивления контактов – плохой контакт греется и теряет энергию, проверка заземления, осмотр УЗО, автоматов, распределительных щитов. Импеданс петли «фаза-ноль» — чтобы при коротком замыкании система сработала за доли секунды.
Тепловизионное обследование. Тепловизор показывает перегретые участки системы. Он «видит» то, что не видит глаз: разогретый контакт – сигнал о расслабленной клемме, перегретый очаг на модуле – возможное локальное повреждение, неравномерная нагрузка по фазам – ошибка в настройке инвертора.
Программный анализ генерации. Данные по мониторингу сравнивают с расчетными показателями. Если разница существенная – ищут причины. Часто это дает ответ на вопрос: почему станция генерирует меньше, чем в предыдущем году?
После проверки инженеры составляют технический акт. В нем — полный перечень проведенных работ, фотофиксация проблем (если есть), и рекомендации: заменить клемму, перенастроить инвертор, почистить панели, проверить систему защиты.