Что ждать от курса доллара и евро перед Днем Независимости

Обмен валют / © Associated Press

В ближайшее время курс доллара в Украине останется относительно стабильным: ожидаются незначительные колебания в пределах около 42 гривен. Евро же, по прогнозам, продолжит демонстрировать характерную для последнего периода изменчивость, которая уже выглядит вполне закономерной.

Об этом рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, передает РБК-Украина.

Банкир отметил, что Нацбанк может временно уменьшить объемы валютных интервенций. Это связано с тем, что аграрные компании будут активно продавать избыток валюты, чтобы закупить материалы, необходимые для проведения жатвы.

Специалист пояснил, что в ближайшее время предложение валюты на рынке может вырасти, ведь ситуация складывается в пользу продавцов. Он подчеркнул, что основой валютного рынка является режим «управляемой гибкости», который доказал свою эффективность даже во время войны. Благодаря этому механизму Нацбанк удерживает стабильность, а колебания курса и спред купли-продажи остаются минимальными.

Банкир отметил, что курс евро на украинском рынке формируется по мировым котировкам пары доллар/евро и конвертацией через пару гривна/доллар.

По его оценке, соотношение этих валют не превысит 1,2. Это означает, что спред стоимости евро останется на уровне 48-49 гривен, как и на протяжении последних недель.

«В целом рынок находится в длительном периоде прогнозируемости, который поддерживается как внутриэкономическими, так и внешними факторами. Поэтому любые изменения курса не будут критическими. Это касается и евро — этой валюте не грозит резкое подорожание или падение», — сказал он.

Банкир Лесовой ожидает, что на следующей неделе основные характеристики валютного рынка будут такими:

Межбанк: доллар — 41,4-41,8 грн, евро — 48-49 грн

Наличный рынок: доллар — 41,4-41,8 грн, евро — 48-49,5 грн

Средняя разница между курсами межбанка и наличных: 0,1-0,15 грн

Средние недельные колебания: 1-1,5% от стартового курса.

«Август является достаточно спокойным: текущие курсовые изменения не выходят за пределы ожидаемого. Сенсационных заголовков будет меньше, а капризность курса евро уже воспринимается участниками рынка как привычная», — констатировал Лесовой.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник. Сообщается, что доллар потерял 11 коп. Евро уменьшился еще на 14 коп., а польский злотый — на 3 коп.