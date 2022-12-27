Что ждет бюджетников в следующем году, насколько уменьшатся зарплаты

В 2023 году Кабинет Министров снизит расходы на оплату работников бюджетного сектора на 27%

Из-за войны и требований Международного валютного фонда украинское правительство в следующем году планирует уменьшить зарплаты работникам бюджетного сектора. Об этом говорится в Меморандуме в рамках новой мониторинговой программы для Украины, опубликованного на сайте Министерства финансов.

Сегодня большая часть доходов Украины тратится на оборонный сектор, на нужды ВСУ. Социальная помощь внутренне перемещенным лицам и незащищенным слоям населения – на втором месте по расходам.

Международный валютный фонд пообещал предоставить очередной кредит при выполнении некоторых обязательств, если будут реализованы условия Мониторинговой программы. Основное условие от МВФ для предоставления кредитов — сократить разницу между доходами и бюджетными расходами. Для того чтобы увеличить бюджетные поступления и уменьшить расходы по требованию Международного валютного фонда было принято решение сократить зарплаты работникам бюджетного сектора.

На сколько уменьшатся выплаты бюджетникам

Общее сокращение зарплатного фонда в следующем году составит 27%. Каким образом будет осуществляться экономия – как путем уменьшения номинальных зарплат, так и сокращения количества работников. Как отмечено в меморандуме:" "Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение – уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и путем ограничения общей численности работников".

Читайте также: