Что ждет украинцев от 1 января 2023 года — тарифы, пенсии, социальная помощь, курс доллара

Социальные выплаты, пенсии, тарифы, курс доллара — что ждет украинцев в Новом году, читайте в материале ТСН.ua

Минимальная зарплата в 2023 году

Из — за полномасштабной войны в принятом Верховной Радой госбюджете на 2023 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность и минимальную пенсию по возрасту в 2023 году составит 2 093 грн, минимальная заработная плата в следующем году - 6 700 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных не изменится, будет составлять 2 684 грн, для детей до 6-ти лет — 2 272 грн, для детей 6-18 лет — 2 833 грн, для лиц, потерявших трудоспособность — 2 093 грн.

Пенсии и индексация, субсидия и выплаты социальной помощи – чего ждать в следующем году

Как заверила министр социальной политики Оксана Жолнович, индексация пенсий в 2023 году планируется в марте в размере 5,4%.

Выйти на пенсию по возрасту в 2023 году смогут украинцы, которым исполнится 60 лет со стажем 30 лет, в 63 года со стажем 20 лет, в 65 лет со стажем 15 лет. Украинцам со стажем менее 15 лет, пенсии не будут начисляться, для них предусмотрена денежная помощь.

Фонд социального страхования присоединится к Пенсионному фонду, начисление субсидий будет происходить только через Пенсионный фонд. Уже с декабря 2022 года люди могут оформлять субсидии в ЦНАП или с помощью уполномоченного представителя местных властей через "Действие", сервисный центр Пенсионного фонда, портал или мобильное приложение ПФУ. Предполагается, что средний размер субсидии составит около 1800 грн в месяц.

Автоматическое начисление всех видов государственной социальной помощи, льгот, внедренных на время военного положения прекращается. На продолжение могут рассчитывать только граждане, проживающие на оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия. Другим придется подавать документы в соответствующие органы.

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Что будет с бюджетниками

В следующем году Кабинет Министров принял решение сократить зарплатный фонд бюджетного сектора на 27%. Экономия будет происходить как путем уменьшения зарплат, так и путем сокращения работников бюджетной сферы.

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Что будет с тарифами

Тарифы на электроэнергию.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает увеличить тарифы на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление в следующем году. После утверждения этого решения национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, тарифы вырастут почти вдвое.

И хотя повышение тарифов на свет напрямую касается бизнеса, повышение цен на электроэнергию будет заложено в себестоимость товаров и приведет к росту цен.

Тарифы на воду.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу в следующем году. Повышение будет происходить в два этапа. На первом этапе тариф в среднем вырастет на 10% и будет действовать по 30 июня 2023 года.

Тарифы на доставку Новой почты вырастут

Получение посылки через Новую почту по городу весом до 2 кг от января 2023 будет стоить 50, а не 40 грн, стоимость посылки весом до 10 кг вырастет до 80 грн, до 30 кг — будет стоить 120 грн. Вырастет также стоимость посылок между отделениями и почтамтами по Украине. С 1 января стоимость доставки в отделение и почтамт будет рассчитываться одинаково.

Что будет с курсом доллара в следующем году

В настоящее время существуют различные прогнозы по курсу доллара на следующий год. По мнению финансового эксперта, доктора экономических наук Василия Фурмана, ожидается, курс доллара 2023 будет более или менее стабильным.

В то же время, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что в следующем году можно ожидать курс 50 грн за доллар. А среднегодовой курс доллара в госбюджете-2023 на уровне 42,2 грн. с девальвацией до 45,8 грн. является оптимистическим сценарием. По его мнению, когда доллар поднимется до 50 грн – только вопрос времени.

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