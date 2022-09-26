Что ждет украинцев с 1 октября 2022 года: зарплаты, пенсии, субсидии, ипотека, цены на продукты

В октябре в Украине начинается отопительный сезон, который, скорее всего, будет очень сложным. Какие изменения ждут украинцев в зарплатах, пенсиях, субсидиях, ценах - рассказываем в материале ТСН.ua

Заработная плата

Планируется до конца 2022 года повысить уровень минимальной зарплаты с 6500 до 6700 гривен. Конечно, такое повышение в 3% не сможет перекрыть скачки инфляции.

В 2023 году не запланировано повышение минималки, то есть ее размер останется на уровне декабря этого года. Об этом сообщает Министерство финансов – в бюджете на 2023 год планируют заложить минимальную зарплату в 6700 грн.

Повышение пенсий

В октябре пенсионеров ждут плановые перерасчеты пенсионных выплат. Кому повысят пенсии объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Изменение размера минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 грн является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту незанятым гражданам, достигшим 65 лет и имеющим страховой стаж, для мужчин это не менее 35 лет, женщин – не менее 30 лет. Минимальный размер пенсии по возрасту от 1 октября будет составлять 2680 грн.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет с необходимым стажем (у мужчин – не менее 35 лет, у женщин – не менее 30 лет) с 1 октября будут получать ежемесячную надбавку в размере до 300 грн. Пенсия не может превышать размер средней зарплаты по Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии – 10340,35 грн.

Минимальная пенсия для таких граждан составит 3000 гривен. То есть, если с учетом всех надбавок, в том числе 300 гривен за возраст, размер выплаты будет составлять менее 3000 гривен, выплату будут «дотягивать» до этой суммы.

Если нет необходимого стажа пенсионерам старше 80 со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты составит — не менее 2600 грн, лицам от 70 до 80 лет – не менее 2 500 грн.

С 1 октября 2022 года увеличится минимальный размер пенсий по инвалидности, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания составят от 4396 до 6532,50 грн, для других в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 до 5986,50 грн.

Субсидии

С 1 октября выплата субсидий будет производиться не через социальную службу, а через Пенсионный фонд. А с 1 декабря через ПФУ будут не только выплачивать, но и назначать субсидии.

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Кабмин передал функции назначения и выплат субсидий Пенсионному фонду Украины. Это должно упростить оформление субсидий для переселенцев. Еще одна причина — электронная система Пенсионного фонда совершеннее электронной системы Минсоцполитики.

Среди нововведений по субсидиям — безработным субсидии будут начисляться без учета дохода, а потерявшим централизованное отопление увеличат субсидии на потребление электроэнергии.

Доступная ипотека

С октября начнет действовать доступная ипотека для военных, учителей, врачей и ученых. Они могут получить кредит на квартиру на 20 лет со ставкой 3% годовых. Остальные украинцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться ипотекой с 2023 года со ставкой 7% годовых.

Цены на продукты

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию до конца года более чем на 30%, поэтому все, что мы привыкли покупать в магазинах, и в первую очередь, продукты, подорожают на 30%.

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Начиная с октября они будут расти, в частности, цены на молочные продукты, овощи и яйца. Если говорить о яйцах, например, то до конца года прогнозируется цена 50 грн за десяток яиц.

Как заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в результате инфляции, нарушения логистических цепей, роста цен на топливо, роста стоимости энергоносителей и расходов на хранение продукции, цены на пищевые продукты выросли на 20%, а по некоторым продуктам – до 30%. Осенью рост цен только продолжится, уже в октябре цена на овощи может быть на 20–30% выше нынешней. Также, по прогнозам эксперта, в этот же период может подняться цена на хлеб.

По мнению руководителя ассоциации "Мясной отрасли", Николай Бабенко свинина по сравнению с довоенным временем выросла в цене на 50%. Дефицит свинины в третьем квартале составил 30-40%, а в конце года прогнозируется дефицит до 50%, следует ожидать повышения цен на свинину и сало.

Единый портал вакансий

Для поиска работы можно воспользоваться Единым порталом вакансий, который заработал в Украине. Здесь можно найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и актуальны.

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