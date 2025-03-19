Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чтобы не платить большие деньги: коммунальщики предупредили о внеочередных проверках газовых счетчиков

Чтобы не платить большие деньги: коммунальщики предупредили о внеочередных проверках газовых счетчиков

Поверка газового счетчика / Фото: УНИАН

Как быстро должна происходить поверка счетчика газа и кого это касается?

Поверка газового счетчика должна производиться регулярно, ведь это обязательная процедура для всех потребителей.

Об этом сказали в пресс-службе компании "Нафтогаз", передает napensii.ua.

Компания, поставляющая голубое топливо 98% потребителей в Украину, напоминает, что периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства.

Внеочередные проверки газовых счетчиков: кого это касается

Прежде всего, напомним, что на периодичность влияет класс точности счетчика:

  • счетчик класса точности 1 – каждые два года;
  • класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была произведена своевременно.

Может ли происходить поверка вне очереди

В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:

  • если есть сомнения в том, что данные показания правильные;
  • счетчик долго не использовался;
  • поверочное клеймо повреждено.

Кто может не производить поверку счетчика:

  • жители ТОТ (эти граждане должны осуществить поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);
  • жители населенных пунктов, которые определены в качестве зоны активных боевых действий (на проверку счетчиков им будет предоставлено 6 месяцев после окончания военного положения).

Напомним, ранее речь шла о том, что гражданам поступают платежки с высокими тарифами за тепло, даже при экономном потреблении.

Некоторые надеются уменьшить расходы, в частности отказавшись от оплаты отопления подъездов или при отсутствии в квартире.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация