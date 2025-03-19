Чтобы не платить большие деньги: коммунальщики предупредили о внеочередных проверках газовых счетчиков

Как быстро должна происходить поверка счетчика газа и кого это касается?
Поверка газового счетчика должна производиться регулярно, ведь это обязательная процедура для всех потребителей.
Об этом сказали в пресс-службе компании "Нафтогаз", передает napensii.ua.
Компания, поставляющая голубое топливо 98% потребителей в Украину, напоминает, что периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства.
Внеочередные проверки газовых счетчиков: кого это касается
Прежде всего, напомним, что на периодичность влияет класс точности счетчика:
- счетчик класса точности 1 – каждые два года;
- класса точности 1,5 – каждые 8 лет.
Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была произведена своевременно.
Может ли происходить поверка вне очереди
В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:
- если есть сомнения в том, что данные показания правильные;
- счетчик долго не использовался;
- поверочное клеймо повреждено.
Кто может не производить поверку счетчика:
- жители ТОТ (эти граждане должны осуществить поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);
- жители населенных пунктов, которые определены в качестве зоны активных боевых действий (на проверку счетчиков им будет предоставлено 6 месяцев после окончания военного положения).
Напомним, ранее речь шла о том, что гражданам поступают платежки с высокими тарифами за тепло, даже при экономном потреблении.
Некоторые надеются уменьшить расходы, в частности отказавшись от оплаты отопления подъездов или при отсутствии в квартире.
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