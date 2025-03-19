Чтобы не платить большие деньги: коммунальщики предупредили о внеочередных проверках газовых счетчиков

Как быстро должна происходить поверка счетчика газа и кого это касается?

Поверка газового счетчика должна производиться регулярно, ведь это обязательная процедура для всех потребителей.

Об этом сказали в пресс-службе компании "Нафтогаз", передает napensii.ua.

Компания, поставляющая голубое топливо 98% потребителей в Украину, напоминает, что периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства.

Внеочередные проверки газовых счетчиков: кого это касается

Прежде всего, напомним, что на периодичность влияет класс точности счетчика:

счетчик класса точности 1 – каждые два года;

класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была произведена своевременно.

Может ли происходить поверка вне очереди

В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:

если есть сомнения в том, что данные показания правильные;

счетчик долго не использовался;

поверочное клеймо повреждено.

Кто может не производить поверку счетчика:

жители ТОТ (эти граждане должны осуществить поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);

жители населенных пунктов, которые определены в качестве зоны активных боевых действий (на проверку счетчиков им будет предоставлено 6 месяцев после окончания военного положения).

Напомним, ранее речь шла о том, что гражданам поступают платежки с высокими тарифами за тепло, даже при экономном потреблении.

Некоторые надеются уменьшить расходы, в частности отказавшись от оплаты отопления подъездов или при отсутствии в квартире.

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