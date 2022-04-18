Чтобы продолжить получать соцвыплаты теперь не нужно предоставлять документы

Чтобы продолжить получать соцвыплаты теперь не нужно предоставлять документы

Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат. Все виды социальной помощи от государства будут стабильно автоматически выплачиваться во время войны и еще месяц после ее завершения.

Все бюрократические процедуры связаны с предоставлением подтверждающих документов для продления выплат или их переназначения Кабинет Министров Украины отменил.

На практике это означает, что если гражданин для получения помощи должен был до определенного срока предоставить в социальную службу документ, справку для пролонгации выплат, теперь это нужно будет делать через месяц после завершения военного положения. Тогда органы, отвечающие за социальную защиту населения сообщат о необходимости восстановить и предоставить документы все необходимые справки для подтверждения права на выплаты.

Упомянутые правила касаются следующих выплат:

выплаты лицам пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию;

выплаты внутриперемещенным лицам, предназначенные для бытовых расходов и оплаты коммунальных услуг;

соцпомощь малообеспеченным семьям;

выплаты матерям-одиночкам на содержание детей;

выплаты на детей, находящихся на попечении;

помощь для детей с тяжелыми заболеваниями, и при этом не являются инвалидами;

выплаты лицам, проживающим с инвалидами I-II групп, получившим такой статус в результате расстройств психики;

социальная помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

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