"Чтобы убрать с рынка россиян": Ермак высказался об увеличении добычи нефти арабскими странами

"Чтобы убрать с рынка россиян": Ермак высказался об увеличении добычи нефти арабскими странами

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что предстоящее увеличение добычи нефти арабскими странами сможет заменить российский энергоресурс на рынке.

В свою очередь это поможет Западу преодолеть энергетическую зависимость от России.

Об этом Ермак написал в Сети 2 июня.

"Больше нефти для замены российского энергоресурса на рынке. ОПЕК+ может согласиться с увеличением добычи на 648 тысяч баррелей в сутки в июле-августе", – говорится в сообщении.

Глава ОП также сообщил, что 1 июня во время разговора с главами МИД стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива он "призвал с пользой для себя помочь Западу преодолеть энергетическую зависимость от России".

"Увеличение добычи нефти арабскими странами, чтобы убрать с рынка россиян – это именно то, что нужно", – резюмировал Ермак.

Напомним, в мире упали цены на нефть, поскольку Саудовская Аравия может увеличить ее добычу в ответ на призывы США. Арабская страна готова к такому шагу, если добыча в РФ существенно упадет из-за наложенных санкций.

Запасов горючего в Украине нет - эксперт Сергей Куюн

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