Чужие деньги на вашей карте: юрист предупредил о неожиданных последствиях ошибочного перевода

Банковская карта / © Фото из открытых источников

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Случайный денежный перевод на банковскую карту другого человека считается имуществом, приобретенным без достаточного правового основания, поэтому получатель должен вернуть эти средства владельцу.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист Евгений Булименко.

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По его словам, если деньги по ошибке плательщика поступили на чужой карточный счет, получатель не имеет законных оснований оставлять их себе.

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Такие правоотношения регулируются статьей 1212 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает обязанность вернуть необоснованно приобретенное имущество.

За пользование чужими деньгами могут начислить проценты

Юрист также отметил, что обязанность получателя не ограничивается лишь возвратом ошибочно зачисленной суммы. Лицо, получившее чужие средства без достаточных правовых оснований, может быть обязано уплатить проценты за пользование ими.

Соответствующие положения содержатся в статьях 536 и 1214 Гражданского кодекса Украины. То есть, если получатель знал или должен был знать о необоснованности получения денег, вопрос может касаться не только возврата самой суммы, но и процентов за время пользования ею.

Когда деньги не нужно возвращать

В то же время закон предусматривает исключения. По словам Булименко, статья 1215 Гражданского кодекса определяет перечень выплат, которые при определенных условиях не подлежат возврату.

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Речь идет, в частности, о заработной плате и приравненных к ней выплатах, пенсиях, пособиях, стипендиях, алименты, возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо смертью, а также другие денежные суммы, предоставленные физическому лицу в качестве средства к существованию.

Однако данное правило применяется только при одновременном соблюдении установленных законом условий: выплата была произведена добровольно, плательщик не допустил расчетной ошибки, а получатель действовал добросовестно.

Какие решения принимает суд

На практике суды также рассматривают ошибочные переводы на чужие банковские счета как имущество, приобретенное без достаточных правовых оснований.

В частности, Подольский районный суд Киева решением от 30 апреля 2025 года по делу № 758/12843/24 удовлетворил иск человека, который по ошибке перечислил средства на карточный счет другого лица.

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Суд постановил взыскать с получателя 20 тысяч гривен.

Напомним, что украинцы, потерявшие работу, могут рассчитывать не только на стандартное пособие. Существует несколько программ, позволяющих получить более крупные суммы или средства на обучение и открытие собственного дела.

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