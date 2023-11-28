Цифра шокирует: Путин потратит рекордную сумму из бюджета РФ на войну в Украине в 2024 году

Такие числа были еще в последние годы существования СССР.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон о федеральном бюджете на предстоящие 2024-2026 годы. В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Об этом пишет The Moscow Times.

Сообщается, согласно документу, который 15 ноября принял Госдума, а через неделю утвердил Совет Федерации, в целом из бюджета потратят 10,775 трлн рублей, что на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в три раза выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Например, треть бюджета на оборону тратила СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4% (данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара).

"Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти расходы увеличатся на 163 млрд. рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета", — говорится в сообщении.

Финансирование госпропаганды при этом останется на рекордных уровнях: госСМИ получат из бюджета 121,3 млрд. рублей против 122 млрд. в этом году. Расходы по статье "Культура и кинематография", куда зашиты бюджеты создания провоенных пропагандистских фильмов, увеличатся на 11%, до 234 млрд рублей.

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"Все для фронта, все для победы", – говорил в сентябре, комментируя документ, глава Минфина Антон Силуанов. Он призвал не беспокоиться, что у казны не хватит денег. Но на то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет", — подчеркнул российский министр.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин опасается войны на истощение, хотя всему миру демонстрирует, что готов к такому развитию событий. Сейчас ему важно окончить эту войну до выборов в США.

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