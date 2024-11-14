Цифра впечатляет: какой размер самой большой пенсии в Украине

Почти всегда украинцы добиваются повышения своих пенсий через суды.

Размер самой большой пенсии в Украине составляет 390 тыс. 184 грн. в месяц. Кроме того, 4900 украинцев получают пенсии более 50 тыс. грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA со ссылкой на ответ Минсоцполитики.

В Украине действует ограничение по размеру пенсии – он не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 23 тыс. 600 грн. Однако десятки тысяч пенсионеров сумели обойти это ограничение, обратившись в суд. Так, суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет.

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Как сообщили в Минсополитики, по состоянию на ноябрь 24 тыс. 600 пенсионеров получают выплаты, превышающие 23 тыс. 610 грн. В частности, 4 900 украинцев получают пенсии более чем в 50 тыс. грн. Речь идет о судьях, прокурорах, военных, "чернобыльцах" и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на эти выплаты тратится 9,9 млрд. грн.

Самый большой размер пенсии в Украине составляет 390 тыс. 184 грн. Для сравнения, в общей сложности пенсии получают 10 млн. 342 тыс. 593 человек. Ежемесячно на эти выплаты тратится 60,5 млрд. грн. Если разделить общую сумму на количество пенсионеров, то получится, что в Украине средняя пенсия составляет 5851 грн.

Однако, на самом деле пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых по общим правилам, всего 7 млн 533 тыс. человек. На выплаты им ежемесячно тратится 42,4 млрд грн. Таким образом, средняя пенсия "обычного" пенсионера составляет 5 635 грн.

Отмечается, что почти всегда пенсии повышаются через суды. Как сообщила изданию первая заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, в целом повышения пенсий украинцам были назначены по более 672 тыс. решениям судов. По этим решениям с 2019 года было выплачено 96 млрд грн. Еще 76 млрд грн – это дополнительный долг, который Пенсионный фонд Украины должен уплатить.

Напомним, в Украине с ноября выросли пенсии у части получателей. Еще для части украинцев пенсии вырастут в декабре.

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