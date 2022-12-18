Цифровизация станет основой реформы градостроительства — Кубраков

Послевоенное возобновление инфраструктуры Украины поставило новые вызовы перед государством. Именно поэтому парламент недавно принял реформу градостроительной отрасли, которая сделает ее прозрачной и понятной как украинским гражданам, так и международному сообществу, помогающему в восстановлении страны.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.

"Этим законом мы отменим монополию местных властей на принятие решений во всем строительном процессе. Каждый шаг или бездействие определенного чиновника, участника этого процесса будут отслеживаться в электронной системе, поэтому речь идет о цифровизации процессов, которая является инструментом борьбы с коррупцией. То есть каждое лицо, которое принимает решение, имеет имя и персональную ответственность, зафиксированную его цифровой подписью", – пояснил Кубраков.

Он напомнил о печально известном застройщике Войцеховском, который оставил 42 проблемных дома и 13 тысяч обманутых инвесторов.

"И никто в местных властях ни за что не отвечает, говорят, что у нас не было возможности остановить эти незаконные строительства. Мы не знали, что с этим делать, у нас не было полномочий. А вот сейчас – будут полномочия, будут соответствующие инструменты, но будет ответственность. То есть органы местного должны обязательно мониторить застройки и имеют права для остановки самовольного строительства", — отметил он.

По его словам, сейчас выдача разрешительной документации крайне непрозрачна.

"Выдача разрешений при введении в эксплуатацию домов позволяла искусственно сдерживать развитие рынков в том или ином городе и давала возможность для коррупции. А из-за введенной реформы мы ее избавимся. Конечно, это вызывает большое сопротивление коррупционеров, которые наживались на несовершенстве старой системы", — уточнил Кубраков.

Кроме того, в законе есть обширный раздел, который предоставляет дополнительные полномочия в сфере градостроительства органам местного самоуправления.

"Органы на местах получают и порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с этим объектом, как останавливать", – подчеркнул он.

К разработке реформы, начавшейся полтора года назад, присоединились и специалисты из стран G-7.

"В рамках антикоррупционного проекта ТАПАС, финансируемого правительством США и правительством Великобритании, а также в сотрудничестве со странами Великой Семерки мы разрабатывали основную концепцию закона. Мы и дальше будем максимально привлекать иностранных партнеров, представителей посольств и т.д.", — пообещал чиновник и добавил, что имплементация закона завершится через полгода после публикации.

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