"Цифровое золото": в Deutsche Bank объяснили почему биткоин ненадежен

В банке говорят, что использование биткоина как средства сбережения слишком опасно.

Марион Лабур, стратег и старший экономист банка Deutsche Bank назвала факторы, по которым биткоин считают "нестабильным активом". Основной его проблемой, по словам аналитика, является отсутствие какого-либо регулирования.

Об этом пишет официальный сайт Deutsche Bank.

По словам Лабур, сегодня две трети общего количества находящегося в обращении биткоина используют для инвестиций и спекуляций. К тому же, количество этой монеты ограничено, однако она может повлиять на баланс спроса и предложения. Лабур также объясняет, что стоимость биткоина зависит от восприятия криптовалюты инвесторами. То есть небольшие изменения в общих представлениях инвесторов о биткойне могут оказать большое влияние на его цену.

Лабур уверенна, что в ближайшее время биткоин будет оставаться "крайне нестабильным активом". Однако экономист убеждена, что это не помешает монете в будущем стать "цифровым золотом", ведь исторически золото было нестабильным активом.

Марион Лабур также назвала Ethereum соответственно "цифровым серебром". По ее словам, эта криптовалюта имеет больше прикладных возможностей и применяется также как средство оплаты.

"Биткоин, несомненно, является пионером и наиболее продаваемой криптовалютой. Его рыночная капитализация намного превышает рыночную капитализацию Ethereum, который предлагает множество приложений и вариантов использования, таких как децентрализованные финансы (DeFi) и незаменимый токен (NFT). Если биткоин иногда называют "цифровым золотом", то Ethereum будет "цифровым серебром"!" – рассказала Лабур.

Представительница Deutsche объясняет, что отсутствие регулирования биткоина является его главной проблемой. И хотя это было очень большое преимущество для первых пользователей, сегодня это препятствует многим инвесторам и предприятиям выйти на рынок.

Напомним, что 20 октября этого года курс биткоина достиг своего исторического максимума — почти $66 тыс. А уже через два дня случайно обвалился аж на 87%.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку