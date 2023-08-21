COMINBANK усиливат своё присутствие в регионах Украины: 20 новых отделений после начала широкомасштабного российского вторжения

В этом году COMINBANK отметит юбилей – 30 лет успешной работы на рынке Украины.

К годовщине команда банка приближается продуктивно, открывая новые представительства в разных регионах Украины. С начала широкомасштабного российского вторжения, сеть отделений АО «КОМИНБАНК» выросла на 47% и сейчас насчитывает 60 действующих универсальных отделений, более 20 из которых открылись за последние полтора года.

Сегодня украинцы могут получить полный спектр банковских услуг во всех универсальных отделениях COMINBANK, от Запорожья до Чернигова, от Харькова до Львова. Реализуя стратегию расширения сети, в августе банк открыл новое отделение в Тернополе.

«История нашего банка берёт свое начало в 1993 году – это времена, когда независимая Украина и её банковский сектор делали свои первые шаги в современном мире. 30 лет — действительно много. Как и открытие 20-ти новых отделений во время войны. Сегодня я горжусь возможностью возглавлять банк со сверхмощной экспертной командой, чей опыт и профессионализм помогают нам достигать высоких результатов в самые сложные времена. Наши достижения являются показателем взвешенного и адаптивного подхода к ведению бизнеса, благодаря которому удаётся уверенно преодолевать даже самые тяжёлые вызовы. Вместе работаем, чтобы Украина как можно скорее одолела врага», — прокомментировала развитие сети Председатель Правления COMINBANK, Татьяна Путинцева.

Ранее глава банка подчёркивала СМИ, что усиление сети банка позволит ещё большему числу клиентов воспользоваться качественным индивидуальным подходом в обслуживании. Кроме того, масштабирование деятельности банка позволит уменьшить операционные расходы и предложить клиентам банка ещё более привлекательные условия.

Рост сети способствовал и увеличению команды: более 160 украинцев в период 2022-2023 гг. смогли начать свою карьеру в COMINBANK. Руководство не допустило сокращения персонала, вызванного вторжением, при этом сделало всё возможное, чтобы создать новые рабочие места: количество рабочих мест возросло на 20%, соответственно – увеличились налоговые поступления в государственный бюджет.

COMINBANK – держим экономический фронт вместе!