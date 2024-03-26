COMINBANK — в ТОП-10 банков с самыми надёжными депозитами

По результатам исследования, которое 25 марта 2024 года опубликовало Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина), COMINBANK занял 7-ю позицию среди банков с самыми надёжными (привлекательными) депозитами по итогам 12 месяцев 2023 года.

Эксперты также определили лучшие депозитные программы во время войны и подчеркнули, что именно сейчас ликвидность банковских депозитов с сохранением относительно высокой доходности имеет особое значение.

Депозит «Оптимальный» от COMINBANK был признан лучшим депозитом среди тех, что сегодня предлагают банки с иностранным капиталом.

Аналитики отметили, что на протяжении 2023 года у COMINBANK были привлекательные депозитные программы и высокий уровень внешней поддержки от акционера.

Банк завершил 2023 год с прибылью после налогообложения в сумме 96,936 млн грн, расходы по налогу на прибыль банка составили 50,308 млн грн. По состоянию на начало 2024 года высокий запас регулятивного капитала (Н1) на уровне 657,18 млн грн при нормативе не менее 200 млн грн и высокий показатель адекватности регулятивного капитала (Н2) на уровне 17,81% при нормативе не менее 10%. Также банк был хорошо обеспечен ликвидностью: норматив покрытия ликвидностью во всех валютах (LCRвв) на 01.01.2024 составлял 275,86%, а норматив долгосрочной ликвидности (NFSR) - 184,74%.

Напомним, что в декабре прошлого года COMINBANK отметил свой 30-летний юбилей. Британский акционер Банка, Стефан Пол Пинтер, лично прибыл в Украину и принял участие в мероприятии в честь годовщины.

Полная версия пресс-релиза от Стандарт-рейтинг по ссылке:

press_piBD_4q_2023_25.03.2024_RUS.docx (live.com)