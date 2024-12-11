COMINBANK вошёл в ТОП-10 банков с самыми надёжными депозитами по версии агентства «Стандарт-Рейтинг»

По итогам 9 месяцев 2024 года АО «КОМИНБАНК» занял 7-е место в ТОП-10 банков с самыми надёжными депозитами, согласно рейтингу агентства «Стандарт-Рейтинг».

В своём отчёте эксперты также отметили, что банк традиционно предлагает привлекательные депозитные программы, а также имеет высокий уровень внешней поддержки со стороны британского акционера.

Лучшие депозитные программы во время войны

В рамках 46-го рейтинга надёжности банковских депозитов агентство также подготовило рейтинг банковских продуктов для привлечения средств населения. В «Стандарт-Рейтинге» проанализировали депозитные, карточные и сберегательные программы всех 56-ти банков Украины и определили лидеров.

Программа «Доходная карта» от АО «КОМИНБАНК» была признана лучшим банковским продуктом для размещения средств населения среди банков с иностранным капиталом. По мнению аналитиков, эта программа предусматривает свободный доступ клиента к средствам, а также повышенную процентную ставку, сочетая в себе преимущества депозита и банковской карты.

«Мы предлагаем клиентам гибкие условия: возможность самостоятельно выбирать срок действия депозита, что позволяет планировать получение сбережений в соответствии с потребностями. В частности, у нас есть депозиты, которые позволяют досрочно получить всю сумму или её часть в случае необходимости доступа к средствам в непредвиденной ситуации. Особенно комфортна возможность размещения депозитов с пополнением. Благодаря этой опции клиент может регулярно увеличивать свои накопления, гарантированно получая фиксированный доход по установленной процентной ставке.

На сегодняшний день популярностью пользуются депозиты с ежемесячной выплатой процентов. Это отличная возможность обеспечить стабильный дополнительный доход, получая проценты каждый месяц. Особого внимания заслуживает депозит "Счастливый понедельник", проценты по которому выплачиваются еженедельно, каждый понедельник. Таким образом, клиенты Коминбанка еженедельно имеют повод для хорошего настроения», – рассказал Иван Бондаренко, директор розничного бизнеса АО "КОМИНБАНК".

cib.com.ua