"Дадим и 30, и 50 миллиардов": Зеленский заявил, что готов платить США

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина готова заплатить за будущий пакет вооружения от Соединенных Штатов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

«По дополнительному пакету мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущего пакета бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как увязать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие подходящие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности», — сказал президент.

Реклама

По его словам, Украина готова платить деньги как напрямую, так и через фонд, который США предлагали создать в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых.

«Тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно. Это защита, это нам будет помощь после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет», — подытожил Зеленский.

Напомним, что Украина готовится к подписанию важного соглашения с США о полезных ископаемых. ТСН.ua собрал все, что об этом известно.