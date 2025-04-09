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"Дадим и 30, и 50 миллиардов": Зеленский заявил, что готов платить США
Зеленский заявил, что Украина не прочь платить Штатам за будущий большой пакет помощи.
Украина готова заплатить за будущий пакет вооружения от Соединенных Штатов.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.
«По дополнительному пакету мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущего пакета бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как увязать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие подходящие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности», — сказал президент.
По его словам, Украина готова платить деньги как напрямую, так и через фонд, который США предлагали создать в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых.
«Тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно. Это защита, это нам будет помощь после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет», — подытожил Зеленский.
Напомним, что Украина готовится к подписанию важного соглашения с США о полезных ископаемых. ТСН.ua собрал все, что об этом известно.