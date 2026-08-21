Дадут ли субсидию, если есть еще одна квартира или дом: в ПФУ указали на важное условие

Субсидии / © УНИАН

Реклама

Наличие дополнительного имущества обычно лишает права помощи от государства, однако для одной категории граждан делают исключение.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Кто из пенсионеров имеет право на помощь

В ведомстве отмечают, что рассчитывать на жилищную субсидию при наличии унаследованной недвижимости могут граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, если в их собственности есть только одно основное жилое помещение.

Реклама

«При указанных обстоятельствах вы имеете право на субсидию, поскольку получаете пенсию по возрасту (на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется) и кроме жилья, полученного по наследству, есть только одно жилое помещение», — разъяснили в ПФУ.

Таким образом, для граждан, получающих пенсию по другим основаниям, эта норма не применяется.

Главные требования по недвижимости

Главное условие для получения субсидии — не сдавать жилье в аренду. В Пенсионном фонде объяснили, что это касается всей недвижимости в собственности, в том числе и унаследованной. Отсутствие арендаторов должно подтвердить специальный акт обследования условий проживания.

В ведомстве уточняют, что это правило регулируется пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848.

Реклама

Порядок оформления акта обследования жилья

Для подтверждения реальных условий проживания составляется специальный документ. Согласно пункту 9 того же Положения №848, если решение о назначении или возобновлении субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, его составляет должностное лицо исполнительного органа.

Процедура проходит после соответствующего обращения гражданина, после чего составленный акт передается в орган Пенсионного фонда Украины.

Выплаты для украинцев 2026 года — последние новости:

Напомним, Верховная Рада 19 августа приняла закон №14191 о поддержке семей с детьми с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства. Решение поддержал 331 депутат, сообщили в парламенте. Документ предусматривает ежемесячные выплаты, надбавки по уходу и финансированию соцуслуг, однако он еще не вступил в силу.

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Размер выплат в зависимости от статуса человека будет колебаться от 450 до 3100 гривен.

Реклама

Новости партнеров