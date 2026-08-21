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Дадут ли субсидию, если есть еще одна квартира или дом: в ПФУ указали на важное условие
ПФУ назвал пенсионеров, которым не отменят субсидию из-за унаследованного жилья.
Наличие дополнительного имущества обычно лишает права помощи от государства, однако для одной категории граждан делают исключение.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто из пенсионеров имеет право на помощь
В ведомстве отмечают, что рассчитывать на жилищную субсидию при наличии унаследованной недвижимости могут граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, если в их собственности есть только одно основное жилое помещение.
«При указанных обстоятельствах вы имеете право на субсидию, поскольку получаете пенсию по возрасту (на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется) и кроме жилья, полученного по наследству, есть только одно жилое помещение», — разъяснили в ПФУ.
Таким образом, для граждан, получающих пенсию по другим основаниям, эта норма не применяется.
Главные требования по недвижимости
Главное условие для получения субсидии — не сдавать жилье в аренду. В Пенсионном фонде объяснили, что это касается всей недвижимости в собственности, в том числе и унаследованной. Отсутствие арендаторов должно подтвердить специальный акт обследования условий проживания.
В ведомстве уточняют, что это правило регулируется пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848.
Порядок оформления акта обследования жилья
Для подтверждения реальных условий проживания составляется специальный документ. Согласно пункту 9 того же Положения №848, если решение о назначении или возобновлении субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, его составляет должностное лицо исполнительного органа.
Процедура проходит после соответствующего обращения гражданина, после чего составленный акт передается в орган Пенсионного фонда Украины.
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