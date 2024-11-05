«Далгакиран Украина» завершила работу над проектом по ядерной безопасности для Армянской АЭС

Как отметили в пресс-службе украинской компании, уже получен финальный сертификат, подтверждающий, что все работы выполнены вовремя и качественно, а оборудование протестировано успешно.

«Мы очень гордимся, что удалось выполнить этот проект вовремя. Несмотря на полномасштабное вторжение, боевые действия, проблемы с логистикой и отсутствие энергоснабжения, сотрудники компании стабильно выходили на работу, чтобы сдать заказ вовремя. Этот проект наглядно демонстрирует высокое качество продукции «Сделано в Украине», которая даже при таких сложных условиях отвечает всем международным стандартам и конкурентоспособна на мировых рынках», – прокомментировал завершение испытаний директор компании «Далгакиран Украина» Вячеслав Динков.

Напомним, в январе 2024 года компания «Далгакиран Украина» и ее партнер ES Group Europe S.R.O. поставили Армянской АЭС шесть мобильных дизель-генераторов и вспомогательное оборудование, изготовленное специально для нее в рамках Программы ядерной безопасности INSC Европейского союза для Армении.

После аварии на Фукусимской АЭС в марте 2011 г. всем европейским атомным электростанциям было предложено провести стресс тесты. На Армянской АЭС такой анализ указал на необходимость приобретения автономных альтернативных источников электроснабжения.

Тогда же армянский оператор ядерной энергетики объявил о тендере по закупке и установке автономного альтернативного электроснабжения, который выиграли украинская компания «Далгакиран Украина» и ES Group Europe S.R.O. По условиям тендера в течение 2021-2024 годов компании обязывались поставить, наладить и запустить дизель-генераторы и вспомогательное оборудование к ним.

Осенью 2023 года на площадке в Киеве были успешно проведены испытания оборудования с участием представителей Армянского оператора по ядерной безопасности, Армянской АЭС и представителя AOSA.