Дальнобойщики бросают грузовики за границей и убегают от мобилизации: как их хотят наказать

Украинских водителей грузовиков из международных рейсов, которые покидают фуры и не возвращаются домой из-за страха быть мобилизованным, хотят приравнять к угонщикам.

Об этом заявил вице-президент Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) Виктор Балин.

Заметим, что участились случаи, когда водители международных рейсов, получив временное законное право выехать за границу по системе "Шлях", отказываются возвращаться назад, оставляя грузовик компании на произвол судьбы. Таким образом, они избегают мобилизации.

В то же время, для компании такие действия водителей-уклончан приносят дополнительные трудности, ведь нужно найти нового водителя, чтобы вернуть фуру. Кроме того, перевозчика, водителя которого не возвращаются в Украину, блокируют в системе "Шлях", и на маршруты за границу просто некого отправлять.

"Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что у них будут не только проблемы с полицией, а именно рассматриваться ситуация как угон автомобиля", — говорит Виктор Балин.

По его словам, информацию о таких беглых водителях будут передавать в Интерпол, чтобы они потом не смогли найти работу за границей.

Балин предупредил, что из-за проблем международных перевозчиков уменьшается количество перевозок. Это могут почувствовать экспортеры и импортеры, что ударит по валютному балансу нашей страны.

Ранее автоперевозчики пожаловались на действия военкоматов, мобилизующих дальнобойщиков прямо из рейсов.

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