Дания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Это уже двадцатый пакет военной помощи от страны.
Правительство Дании анонсировало новый пакет помощи Украине на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов).
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дании.
Отмечается, что сновная часть средств будет направлена на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.
Как пояснил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, двадцатый пакет военной поддержки был составлен с учетом пожеланий и потребностей Украины и будет полезен как в ближайшее время, так и в будущем.
"Путин продолжает свои жестокие и кровавые нападения на украинцев. Очень важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы та могла защитить себя", - подчеркнул он.
В новом пакете помощи Дания выделит промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году. Кроме того, дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.
Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
Читайте также: