Дания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Это уже двадцатый пакет военной помощи от страны.

Правительство Дании анонсировало новый пакет помощи Украине на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов).

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дании.

Отмечается, что сновная часть средств будет направлена на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.

Как пояснил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, двадцатый пакет военной поддержки был составлен с учетом пожеланий и потребностей Украины и будет полезен как в ближайшее время, так и в будущем.

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"Путин продолжает свои жестокие и кровавые нападения на украинцев. Очень важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы та могла защитить себя", - подчеркнул он.

В новом пакете помощи Дания выделит промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году. Кроме того, дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

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