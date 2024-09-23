Дания выделит средства для поддержки украинской энергосистемы: стала известна сумма

Этот новый взнос в сумме 19,5 млн долларов является одним из крупнейших для Украины со стороны Дании.

Правительство Дании выделит 130 миллионов датских крон (около 19,5 млн долларов) для поддержки энергетической системы Украины, пострадавшей от российских атак.

Об этом в понедельник, 23 сентября, объявил Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард, передает NV.

Этот новый вклад является одним из самых больших для Украины со стороны Дании. Объявление состоялось в рамках рабочей группы стран Группы семи по вопросам энергетической безопасности Украины.

"Россия нарушает правила войны с массированными атаками на электрическую и тепловую инфраструктуру Украины. Зима уже на подходе, и многие украинские дома останутся без тепла и электричества. И не только это: обычные работники энергетического сектора, которые непрерывно выполняют свою работу, становятся мишенью. Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергетическая система была максимально сильной", – заявил министр.

Датская помощь будет способствовать реализации срочных мер, закупке оборудования и запасных частей для восстановления энергетической безопасности.

Напомним, грядущая зима может стать для Украины самым суровым испытанием, поскольку электроснабжение рискует столкнуться с "серьезными перебоями" после масштабных российских атак. Ожидаемый дефицит в энергосистеме во время холодов может достигнуть 6 ГВт. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Генераторы горят! Что выбрать, чтобы остаться и со светом, и в безопасности?

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