"Данон Украина" получила сертификацию ответственного бизнеса B Corp.

Реклама

В процессе аудита Данон Украина получил 102 балла, подтвердив, что деятельность компании отвечает международным стандартам социальной и экологической ответственности.

Что такое B Corp?

B Corp (от Benefit Corporation) — это международная сертификация для компаний, которые не только стремятся к прибыли, но и заботятся о положительном влиянии на людей, общины и планету. Чтобы стать B Corp, бизнес проходит независимую оценку по многим критериям, включая условия труда, влияние на окружающую среду, прозрачность и этичность управления, вклад в развитие общества и т.д.

Реклама

Минимальный порог для получения сертификации составляет 80 баллов, в то же время в среднем по результатам аудита компании получают 50,9 баллов. Результат Данон Украина в 102 балла свидетельствует о преданности компании целям устойчивого развития и является результатом многолетней работы над:

высокими стандартами безопасности и качества продукции;

экологической ответственностью и уменьшением влияния производства на окружающую среду;

созданием честных и прозрачных условий труда для сотрудников;

поддержкой общин и воплощением благотворительных инициатив.

«Получение сертификации B Corp с результатом 102 балла – это важное признание для Данон в Украине. Мы подтвердили, что работаем ответственно, заботимся о людях и окружающей среде и развиваем бизнес с долгосрочным положительным влиянием — на общество, окружающую среду и экономику. Мы верим, что бизнес имеет смысл, когда приносит пользу не только компании, но и обществу. Сертификация B Corp подтверждает, что для нас это не просто слова» , - подчеркивает Виктор Поддубный, директор финансов и бизнес-результативности Данон в Украине.

Профиль Данон Украина уже доступен на официальном сайте B Corp с подробностями оценки.