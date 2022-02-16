Давление информационных угроз: Шмыгаль пожаловался, что инвесторы выводят капитал из Украины

Давление информационных угроз: Шмыгаль пожаловался, что инвесторы выводят капитал из Украины

По его словам, для нашей экономики на сегодняшний день нет реальных макроугроз по поводу колебания курса или увеличения инфляции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что более трех месяцев Украина находится под колоссальным информационным давлением. Поэтому постоянные разговоры о вторжении РФ негативно влияют на нашу экономику.

Об этом глава Кабмина сказал во время телемарафона по случаю Дня единения в среду, 16 февраля.

Премьер назвал главные вызовы, стоящие сейчас перед Украиной:

гибридная война;

газовый шантаж России, от которого страдает вся Европа;

кибератаки;

частичная энергозависимость Украины,

давление на гривну из-за информационных атак;

дополнительные опасности для инвестиций;

панические атаки и угрозы другого характера.

Также Шмыгаль обратил особое внимание на серьезный экономический вызов, ведь на фоне информации о возможном вторжении инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины.

"Это давит на курс доллара, НБУ принимает меры. Мы получаем частичный, достаточно большой отток инвестиций. Значительные ресурсы Нацбанка тратятся на удержание стабильности (курса гривны — Ред.)", — говорит премьер.

По его словам, для нашей экономики на сегодняшний день нет реальных макроугроз по поводу колебания курса или увеличения инфляции. В частности, в Украине высокие золотовалютные запасы и рекордный уровень ВВП.

Ранее Денис Шмыгаль заявил об успешной блокировке "Северного потока-2".

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