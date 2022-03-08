"Давление переходит все границы": в России устроили истерику из-за новых санкций США

"Давление переходит все границы": в России устроили истерику из-за новых санкций США

В РФ недовольны новыми санкциями США.

В России возмутились из-за новых санкций США по запрету импорта российских энергоносителей. Оккупанты заявили, что это якобы "переходит все границы".

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Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

В РФ заявили, что "санкционное давление перешло все границы". Также Россия начала угрожать тем, что в США якобы из-за санкций вырастут цены на энергоносители.

Отметим, что США полностью откажутся от российских энергоносителей до 22 апреля.

Напомним, что 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет импорта нефти и газа из России имеет сильную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о запрете импорта российской нефти, газа и угля, также призвал другие страны последовать этому примеру.

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