ДБР демонстрирует рекордные результаты: почти 2 тысячи задержанных в 2025 году

В ведомстве отмечают: речь идет о фигурантах масштабных резонансных производств – от высокопоставленных должностных лиц, чьи решения влияли на безопасность и благосостояние государства, до военных командиров и правоохранителей, чьи действия или халатность приводили к потерям территорий или государственных ресурсов.

"Этот год стал переломным. Мы разрушили десятки коррупционных вертикалей и привлекли к ответственности тех, кто подрывал обороноспособность государства. Наши следователи и оперативные подразделения работали над сложными делами - от коррупции в оборонном секторе и незаконного оборота оружия до злоупотреблений на таможне, хищения бюджетных средств, незаконных бюджетов". Рост количества задержаний отражает реальное усиление работы Бюро по всей стране, а не просто выполнение планов” , – отметила представительница ДБР Татьяна Сапьян.

Среди самых резонансных дел – задержание военных командиров , чья небрежность повлекла захват части Харьковщины в 2024 году, а также задержание командира одного из рот 155-й ОМБр , который самовольно покинул место несения службы и подстрекал подчиненных к бегству.

Отдельным ударом по обороноспособности государства стало дело онлайн-казино «PIN-UP» . В ходе следствия ДБР обнаружило, что реальными владельцами компании являются граждане Российской Федерации, а деятельность казино связана с финансовыми потоками в пользу государства-агрессора. Номинальный владелец казино задержан, а более 2,6 млрд грн активов передано в управление АРМА.

В 2025 году ДБР также задержало бывшего руководителя лесной отрасли , который незаконно приобрел активы более чем на 38 млн грн. Кроме того, разоблачено руководство "Укрпрофтура" и Федерации профсоюзов Украины , которое присвоило государственное имущество на 20 млн грн. Четыре участника схемы задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Это лишь незначительная часть производств Государственного бюро расследований. За десять месяцев 2025 года следователи Бюро сообщили о подозрении 16 838 лицам , а в суд направили более 6,5 тыс. обвинительных актов . В настоящее время в производстве ДБР находится более 268 тыс. дел , из которых более 185 тыс. начато в этом году. "Наша задача - не только задерживать правонарушителей, но и доводить дела до конца и возвращать государству ущерб. В следующем году мы ожидаем еще больше завершенных расследований и реальных приговоров" , - подчеркнули в Бюро.