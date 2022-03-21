ДБР совместно с таможенниками разоблачили женщину, которая вывозила более 400 тыс. долларов в Молдову

ДБР совместно с таможенниками разоблачили женщину, которая вывозила более 400 тыс. долларов в Молдову

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В пункте пропуска «Бронница-Унгри» работники ДБР совместно с работниками Винницкой таможни обнаружили в ручной клади гражданки Украины 412 400 долларов США и 9 150 евро, сообщает Государственное бюро расследований.

Девушка пыталась пешком пересечь границу с незадекларированными деньгами в Республику Молдову.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Данная статья влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров, транспортных средств с конфискацией указанных товаров, транспортных средств.

В настоящее время средства изъяты и в дальнейшем будут конфискованы в доход государства с целью передачи на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Запорожской области ужесточились охрана объектов, где большие объемы химических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Как сообщалось, на рассвете 21 марта в результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 7.15 его локализовали. Зона поражения составила около 2,5 км. В результате атаки кафиров один человек травмирован — это работник предприятия.