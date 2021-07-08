Децентрализация в действии: устанавливать тарифы на отопление будет местная власть

Децентрализация в действии: устанавливать тарифы на отопление будет местная власть

Соответствующее решение приняли 7 июля 2021 года.

Тарифы на отопление в Украине будут устанавливать местные власти, поскольку Нацкомиссия по энергетике и тарифам передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень.

Как сообщает НКРЭКУ, на исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти, регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял соответствующее постановление.

"В частности, передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - говорится в сообщении.

В то же время глава регулятора тарифов Валерий Тарасюк отметил, что Комиссия будет осуществлять методическую работу и оказывать помощь по вопросам госрегулирования предприятий теплоснабжения.

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