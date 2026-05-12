Дедлайн для пенсионеров: кто рискует потерять выплаты — ПФУ сделал важное напоминание
Пенсионный фонд Украины напомнил об обязательной ежегодной идентификации пенсионеров, которые находятся за границей более 183 дней.
Украинским пенсионерам, длительно находящимся за границей, напомнили об обязательной ежегодной идентификации в Пенсионном фонде Украины. Если своевременно не пройти процедуру, выплату пенсии могут приостановить.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Речь идет о пенсионерах, которые находятся за пределами Украины 183 дня или больше. Именно для этой категории граждан идентификация обязательна в соответствии с правительственным порядком, утвержденным Кабмином в феврале 2025 года.
В ПФУ объяснили, что проходить проверку нужно ежегодно — до 31 декабря.
«Если пенсионер прошел идентификацию в 2025 году, повторно это нужно будет сделать до 31 декабря 2026 года, а дальше каждый год», — отметили в фонде.
При отсутствии идентификации пенсионные выплаты могут быть приостановлены.
Если пенсионер вернулся в Украину — как быть с проверкой
Также в Пенсионном фонде обратили внимание на ситуацию, когда человек возвращается в Украину после длительного пребывания за границей. Даже по возвращении пенсионер может оставаться в базе как обязанный проходить ежегодную проверку.
Чтобы изменить статус, необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ с заявлением и подтвердить проживание в Украине.
Правила предусмотрены статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».