Дедлайн для пенсионеров: кто рискует потерять выплаты — ПФУ сделал важное напоминание

ПФУ объяснил правила идентификации для пенсионеров за пределами Украины

Реклама

Украинским пенсионерам, длительно находящимся за границей, напомнили об обязательной ежегодной идентификации в Пенсионном фонде Украины. Если своевременно не пройти процедуру, выплату пенсии могут приостановить.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о пенсионерах, которые находятся за пределами Украины 183 дня или больше. Именно для этой категории граждан идентификация обязательна в соответствии с правительственным порядком, утвержденным Кабмином в феврале 2025 года.

Реклама

В ПФУ объяснили, что проходить проверку нужно ежегодно — до 31 декабря.

«Если пенсионер прошел идентификацию в 2025 году, повторно это нужно будет сделать до 31 декабря 2026 года, а дальше каждый год», — отметили в фонде.

При отсутствии идентификации пенсионные выплаты могут быть приостановлены.

Если пенсионер вернулся в Украину — как быть с проверкой

Также в Пенсионном фонде обратили внимание на ситуацию, когда человек возвращается в Украину после длительного пребывания за границей. Даже по возвращении пенсионер может оставаться в базе как обязанный проходить ежегодную проверку.

Реклама

Чтобы изменить статус, необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ с заявлением и подтвердить проживание в Украине.

Правила предусмотрены статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Новости партнеров