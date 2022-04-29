Лишь по 10 литров в один бак: на украинских АЗС возник дефицит топлива, которое скоро подорожает

Лишь по 10 литров в один бак: на украинских АЗС возник дефицит топлива, которое скоро подорожает

Украинские АЗС ограничили продажу горючего якобы из-за его дефицита - на отдельных станциях заправляют всего по 10 литров, выстроились длинные несколькокилометровые очереди автомобилей. Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о возврате акциза и НДС на топливо, что может привести к его удорожанию. Однако эксперты говорят, что дефицит горючего на розничном рынке и его обсуждение искусственные. Их организовали трейдеры, чтобы сохранить гарантированную высокую прибыль.

Столичный водитель рассказал ТСН.ua, что в пятницу, 29 апреля, стоит в очереди на АЗС уже несколько часов. Автомобили в ожидании за горючим выстроились километра на два.

"Дождусь ли сегодня заправиться - не знаю. Потому что в один бак наливают только 10 литров горючего. Поэтому не знаю, хватит ли мне. Да и АЗС скоро закрывается из-за комендантского часа", - говорит киевлянин.

Узнайте больше о ситуации с горючим и его ценами в Украине в материале ТСН.ua.

Что с дефицитом горючего?

"Дефицит уже видит каждый, кто имеет машину и глаза. Если на прошлой неделе ограничения были 20 л, то с 26 апреля на многих АЗС – это уже 10 л в бак. Причин дефицита есть три", – утверждает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Первая причина – остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, на ресурсах которого, по словам Куюна, рынок протянул март и половину апреля.

– остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, на ресурсах которого, по словам Куюна, рынок протянул март и половину апреля. Вторая – проблемы с логистикой в Европе для доставки горючего в Украину. Вроде бы не хватает цистерн, а для бензовозов существует много проблем разного характера, в том числе и недостаток самих бензовозов.

– проблемы с логистикой в Европе для доставки горючего в Украину. Вроде бы не хватает цистерн, а для бензовозов существует много проблем разного характера, в том числе и недостаток самих бензовозов. Третья – сохранение госрегулирования цен на горючее. Из-за якобы дефицита топлива оптовые цены стали выше розничных, а многие импортные ресурсы, особенно везущие автотранспортом, также очень дорогие.

В свою очередь первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов.

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По словам Свириденко, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины". В частности, министр тоже отметила уничтоженный Кременчугский НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.

"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Эта ситуация приведет к незначительному подорожанию нефтепродуктов – это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – говорится в сообщении Свириденко.

Дефицит горючего искусственный?

Однако директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказал в комментарии "РБК-Украина", что дефицит горючего на розничном рынке в Украине и его активное обсуждение организованы трейдерами искусственно, чтобы сохранить гарантированную высокую прибыль.

По словам Рябцева, сперва под предлогом ожидаемого дефицита горючего и опасений роста цен трейдеры добились отмены акциза и снижения с 20 до 7% НДС на все виды нефтепродуктов. А после этого якобы убедили власть, что необходимо корректировать формулу определения граничных цен, в которой после блокировки портов увеличили логистическую составляющую.

Сейчас, отметил эксперт, трейдеры импортируют только бензин А-95 Евро5, "превращая его в "именный" дорогой от границы к заправке", чтобы продать топливо дороже.

"Трейдеры получают по 8 грн с каждого литра топлива, пряча основную прибыль в оптовой марже. Причина ясна – на потребителя хотят переложить возмещение убытков от неработающих заправок и уничтоженных врагом нефтебаз. Кстати, интересно узнать, были ли застрахованы нефтепродукты? Нас хотят убедить, что реализуемое на заправках топливо – премиальное, хотя доказать это невозможно, поскольку государство запретило проверки", – рассказал Рябцев.

У него есть подозрения, что по факту трейдеры привозят "обычный" бензин, затем заливают к нему в цистерную бочку присадок по 20 коп./л, рассказывая водителям, что "продают именно топливо с непревзойденными эксплуатационными и экологическими характеристиками".

Что не так с логистикой и хватает ли бензовозов

Эксперт убежден, что бензовозов для увеличения поставок топлива из Европы у трейдеров достаточно, однако они не используют их, мотивируя это высокими рисками и бюрократическими волокитами. По мнению Рябцева, действия трейдеров, приведших к ажиотажному спросу на АЗС – шантаж, направленный на отмену госрегулирования цен.

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"После того, как в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о возврате акциза и НДС, трейдеры сделали вид, что у них не хватает бензовозов, нет запасов, вырос спрос, и нужно ограничивать отпуск топлива в одни руки. Кстати, совершенно незаконно. Но за фактом трейдеры умышленно не предпринимают никаких действий, чтобы эффективно использовать весь парк бензовозов, которым они располагают. Их риторика проста: если в правительстве намерены вернуть налоги, то следует отменить ценовые ограничения, иначе топлива никто не получит", – пояснил эксперт.

По его мнению, в сложившейся ситуации власти должны гарантировать трейдерам предельное упрощение всех бюрократических и таможенных процедур, "зеленую улицу" для бензовозов и фиксированную прибыль. Самих трейдеров нужно обязать заказывать на европейских заводах и поставлять в Украину нефтепродукты, необходимые не самим трейдерам для получения большей прибыли, а отечественному потребителю. Это бензин А-92 для бортовых грузовиков и специальной техники и сжиженный нефтяной газ, на котором работает весь малый коммерческий транспорт.

Подорожает ли горючее?

Накануне нардепы зарегистрировали в парламенте законопроект №7311, который, среди прочего, возвращает акциз на топливо и НДС в размере 20% (сейчас 7%). Авторы законопроекта – члены фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, а также представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

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Возврат акциза и НДС в 20% повысил бы цены на горючее сразу на 10-12 грн за литр, пояснил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. В таком случае предельные цены составляли бы:

бензин 45 грн/л (сейчас 34,10 грн);

дизельное горючее – 48 грн/л (сейчас 38,70 грн).

Однако на практике, заверил Куюн, цены были бы еще выше – бензин – 52 грн/л, а дизель – 55 грн/л.

Отметим, что уже 29 апреля Железняк сообщил, что ко второму чтению законопроекта №7311 из документа исключили соответствующие нормы. Так что налогообложение горючего остается льготным: без уплаты акциза и с уплатой 7% НДС вместо 20%.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

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