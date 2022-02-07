Дефицит речной рыбы прогнозируют в Украине: популяция снизилась на 70%

Критическая ситуация возникла из-за природных условий и влияния человека.

Дефицит речной рыбы прогнозируется в Украине.

Об этом рассказали в Сніданку 1+1.

За последние восемь лет популяция речной рыбы снизилась на 70%, сообщили в Институте рыбного хозяйства. Здесь говорят, если не повлиять на ситуацию, то уже через три года Украина будет покупать речную рыбу за границей.

Критическая ситуация возникла из-за природных условий и влияния человека. Поэтому сейчас нужно увеличить запасы рыбы втрое по сравнению с имеющимися. Кроме того, специалисты советуют усилить контроль относительно незаконного отлова. В это время Украина сможет не только обеспечить себя, но и наладить импорт рыбы.

Как сообщалось, в украинские водоемы в 2021 году выпустили более 16 миллионов экземпляров молодой рыбы. Такие результаты были озвучены в отчете Госрыбагенства. Отмечается, что больше всего в водоемы запустили растительноядных видов и карпов – 11 миллионов. Хищников – более 3,5 млн экземпляров.

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