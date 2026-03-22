Гречка становится "золотой": цены приближаются к 100 грн — что дальше

Весной 2026 года киевляне столкнулись с неприятным сюрпризом в продуктовых магазинах – цены на базовые товары, в частности крупы, резко пошли вверх, а дешевые предложения начали исчезать с полок . Больше покупателей поразила стоимость обычной гречки, ценники на которую кое-где приблизились к 90 гривен за килограмм.

Сколько стоит гречка в Киеве

Как показал мониторинг магазинов и видео с места событий, найти бюджетную крупу становится все труднее. К примеру, гречка в варочных пакетиках (500 г) обойдется покупателям в 45,90 грн, что в пересчете составляет 91,80 гривны за килограмм.

Другие производители предлагают фасованную крупу в среднем по 80 грн/кг, а 900-граммовая пачка непропаренной гречки стоит около 65,90 грн. Привычные килограммовые пакеты по более низкой цене раскупают почти мгновенно, оставляя на полках только более дорогие аналоги.

Что еще подорожало: от яблок до мяса

Эту тенденцию подтверждают и данные портала Минфин. С начала 2026 года гречка стала абсолютным лидером удорожания среди базовых продуктов: ее средняя цена выросла на 59% (с 33,02 грн до более 52 грн). В общем, инфляция ударила по всей потребительской корзине. За последние два месяца существенно подорожали:

Яблоки: +46% (с 31,46 грн. до 45,78 грн. за кг).

Помидоры: +35% (со 123,91 грн. до 167,42 грн. за кг).

Говядина: +33% (почти до 400 грн за кг).

Масло рафинированное: +31% (с 68,17 грн. до 89,02 грн. за 850 мл).

Сельдь слабосоленая: +29% (со 190,77 грн до 246,06 грн за кг).

Куриные яйца: +23% (с 68,59 грн. до 84,35 грн. за десяток).

Курятина (бедро): +22% (со 113,16 грн. до 138,0 грн. за кг).

Свинина (грудинка): +19% (со 177,38 грн до 211,08 грн за кг).

Эксперты объясняют такой скачок внешними факторами (удорожание горючего из-за событий на Ближнем Востоке) и внутренними колебаниями курса валют.

Гречка на вес золота: будет ли дефицит

Тенденция к удорожанию гречки длится уже почти два года . За последние 12 месяцев стоимость крупы пересматривается почти ежемесячно. На фоне таких скачков в обществе начали распространяться слухи о возможном дефиците культуры из-за низкой урожайности в прошлом году.

Однако экономисты успокаивают: поводов для паники нет. Как ранее отмечал экономист Олег Пендзин, среднестатистический украинец потребляет около 3 кг гречихи в год. Следовательно, для покрытия внутреннего спроса стране требуется около 81 тысячи тонн. Учитывая, что в 2024 году было собрано 127 тысяч тонн, у Украины есть значительные переходные остатки.

«Цена на гречку растет не потому, что на сегодняшний момент ее дефицит. А потому, что упаковка дорогая. Из-за роста цен на электричество, из-за блекаутов», — подчеркнул Пендзин.

Эксперты резюмируют, что нынешние ценники в супермаркетах обусловлены исключительно экономическими факторами: затратами на энергоресурсы, инфляцией и удорожанием логистики, а не физической нехваткой продукта в стране.