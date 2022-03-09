Дефолт неизбежен: международное агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг России

До дефолта России осталось несколько шагов.

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг России с "В" до "С". А это значит, что "дефолт неизбежен".

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен. Это рейтинговое действие произошло после снижения долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до "B" 2 марта, и, по нашему мнению, происходившие с тех пор изменения еще подорвали готовность России обслуживать государственный долг", – пояснили в агентстве.

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В частности, 5 марта Путин издал указ, который может привести к деноминации платежей за суверенный долг в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в определенных странах. Также применение постановлений Центробанка России ограничило перечисление долговых купонов ОФЗ в национальной валюте нерезидентам.

В Fitch убеждены, что дальнейшие санкции против России лишь усугубят падение экономики РФ, которая будет избирательно отказываться отдавать свои долги другим странам и международным учреждениям.

По шкале Fitch Ratings, до дефолта России осталось два шага:

1) RD – частичный дефолт. Значит, что страна не произвела своевременные платежи.

2) D – дефолт.

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