Дефолт в США откладывается: республиканцы и демократы договорились о повышении "долгового потолка"

Дефолт в США откладывается: республиканцы и демократы договорились о повышении "долгового потолка"

Конгрессмены поддержали увеличение лимита госдолга США на $ 480 миллиардов до 3 декабря.

Палата представителей США вслед за Сенатом приняла законопроект, который позволяет увеличить лимит государственного долга страны до начала декабря и избежать дефолта, угрожавшего стране на следующей неделе.

Голосование в нижней палате Конгресса США состоялось во вторник, 12 октября, передает "Укринформ".

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Голоса законодателей разделились, главным образом, по партийному признаку — 219 против 206. Таким образом, конгрессмены поддержали увеличение лимита госдолга США на $ 480 миллиардов до 3 декабря, что, по оценкам американского Минфина, позволит покрыть расходы в течение этого срока.

Теперь у законодателей будет чуть меньше двух месяцев для того, чтобы наработать новый финансовый законопроект, который будет учитывать интересы всех сторон.

Отметим, что лимит американского госдолга составляет 28,4 трлн долларов. Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, подскочив до 28,43 трлн долларов.

Напомним:

Руководительница Министерства финансов США Йеллен 28 сентября направила письмо лидерам Конгресса. Она предостерегла, что 18 октября США дойдет до "долгового потолка", а это может повлечь финансовый кризис . Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долгового потолка".

. Единственный выход — снятие ограничений Конгрессом, привлечения средств и повышение "долгового потолка". В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "Потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.

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