"Делаем необходимые шаги": Зеленский заверил, что государство готовится к зимнему периоду

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на все сложности, государство выполняет свои социальные обязательства.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем. Они обсудили результаты международной активности Украины в сентябре и результаты контактов с партнерами.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 26 сентября.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на все сложности, государство выполняет свои социальные обязательства. Также сейчас идет подготовка к сложному зимнему периоду.

"Работаем в рамках Fast Recovery, возвращая нормальную жизнь на освободившуюся от оккупантов территорию", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский принял участие в запуске специального инвестфонда для поддержки украинских предпринимателей и экспортно ориентированных компаний. В фонд уже привлечено 125 миллионов долларов. Глава государства обещает, что эта сумма будет удвоена.

По его словам, фонд Horizon Capital Growth проинвестировали наиболее респектабельные западные фонды, банки и институции.

"Я благодарю всех, кто подготовил и осуществил этот инвестиционный проект. И считаю, что он может стать особым сигналом для инвесторов – сигналом о том, что вкладываться в украинскую экономику можно и нужно уже сейчас, когда мы встали на путь к нашей победе", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина представила проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию.

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