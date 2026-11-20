Масло удорожает

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Из-за усиленных российских обстрелов и проблем с электричеством и логистикой сразу несколько крупных производителей масла объявили об остановке заводов и прекращении закупки сырья.

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE объяснил, будет ли дефицит масла и что будет с ценами.

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По его словам, дефицита масла пока не прогнозируют, однако из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства его стоимость может существенно возрасти.



«Сейчас очень большие товарные запасы растительного масла, но они будут заканчиваться. Она точно станет дороже. Может подорожать и в полтора раза, и в два раза», — отметил Кущ.



По его мнению, ситуация будет зависеть от масштабов аграрного кризиса. Из-за сложных условий аграрии могут сокращать посевные площади или вообще отказываться от посева. В худшем сценарии незасеянными могут остаться до 50% пахотных земель.

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Какие компании уже не работают

На вечер 13 ноября сразу пять крупных игроков рынка сообщили об остановке или ограничении работы.

Компания «Виктор и К» (бренд «Королевский Вкус») остановила производство, прекратила закупку масличных культур и сокращает персонал. Причиной послужила критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза ракетных и дроновых ударов, что создает опасность для работников.

Компания «Дельта Уилмар Украина» остановила все производственные мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, из-за постоянных аварийных отключений света и риска безопасности.

Днепровский маслозавод «Потоки» также приостановил закупку и переработку подсолнечника.

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Агрохолдинг «Кернел» (торговые марки «Стожар», «Чумак» и «Щедрый Дар») полностью остановил все свои маслоэкстракционные заводы из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности и проблем с морским экспортом.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что в Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. Однако временное сокращение переработки не создает предпосылок для существенного подорожания масла на внутреннем рынке. Как пояснил Высоцкий, внутреннее потребление значительно меньше объемов экспорта, а на рынке есть складские запасы продукции.

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