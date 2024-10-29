Делегация Южной Кореи едет в Украину: что известно

Сеул обеспокоен отправкой войск Северной Кореи в РФ.
Правительственная делегация Южной Кореи на этой неделе посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию.
Об этом сообщает издание Yonhap News Agency.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поделился планами в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он подтвердил, что северокорейские войска были размещены в Курской области России, на линии фронта для участия в войне в Украине.
"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации", — сказал он.
Юн Сок Йоль отметил , что 29 октября южнокорейская делегация проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетит Украину.
Отмечается, что президент Южной Кореи также беседовал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Политики обсудили перемещение войск Северной Кореи и обсудили сотрудничество с членами Европейского Союза.
"Это серьезная ситуация, когда фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", – отметил Юн.
Напомним, в американском Пентагоне сообщили, что Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в войне в Украине. Военные могут присоединиться к боевым действиям уже в течение следующих нескольких недель.
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